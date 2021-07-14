Выигравшего суд у Зеленского судью КСУ вызвали в Генпрокуратуру для вручения подозрения

Генеральная прокуратура Украины вызвала главу Конституционного суда (КСУ) страны Александра Тупицкого, чтобы вручить ему подозрение по уголовному делу. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на адвоката судьи Ростислава Кравеца.

Как рассказал защитник, дело, в рамках которого намерены вручить подозрение, касается решения Конституционного суда от 27 октября 2020 года, по которому была признана неконституционной статья 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание за недостоверное декларирование.

Издание также опубликовало копию повестки, в которой говорится, что Тупицкий вызывается в Генпрокуратуру в 11.00 (совпадает с мск) 16 июля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил главу КСУ Александра Тупицкого от должности. Тупицкий оспаривал свое отстранение от должности в суде.

27 октября 2020 года Конституционный суд Украины признал не соответствующими конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». После этого Зеленский внес в Раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей Конституционного суда.