Скончался экс-президент Пакистана Мамнун Хусейн

Экс-президент Пакистана Мамнун Хусейн скончался в среду, 14 июля, передает телеканал Geo TV, ссылаясь на его сына.

Бывший глава государства ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Как рассказал сын политика, у его отца было онкологическое заболевание и в последние две недели он проходил лечение в частной клинике.

Мамнун Хусейн занимал должность президента Пакистана в 2013-2018 годах. Ранее он был губернатором провинции Синд. Политик считался соратником бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, который был осужден по двум делам и в данный момент находится в Великобритании.

В июне стало известно о смерти экс-президента Филиппин Бенигно Акино.