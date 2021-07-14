Захарова оценила планы США по вывозу афганцев, оказавших им поддержку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале планы администрации президента США Джо Байдена начать эвакуацию афганцев, которые помогали американским вооруженным силам.

«Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи», — написала Захарова.

Ранее директор второго департамента Азии российского министерства иностранных дел Замир Кабулов заявлял, что в Афганистане необходимо создать коалиционное правительство, которое за два-три года сможет определить будущую форму правления в стране и договориться по другим параметрам.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.

Москва, в свою очередь, призвала Вашингтон ответственно подойти к вопросу вывода своего контингента, чтобы уход американцев негативно не отразился на сфере безопасности на афганском пространстве.