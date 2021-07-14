В МИД России призвали ФРГ назвать «пострадавшие» от российской вакцины страны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на высказывания министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который обвинил РФ и Китай в использовании препаратов от коронавируса для продвижения политических интересов.

Она напомнила, что глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявлял, что поставки Россией и КНР вакцин от COVID-19 «также использовались для того, чтобы предъявить ряду стран политические требования». По его словам, для предотвращения этого необходимо «обеспечить для пострадавших стран альтернативные варианты».

Захарова, комментируя данное заявление, указала, что Россия хотела бы попросить огласить список этих «пострадавших» стран, «чтобы не считать заявление Мааса настоятельным». Она отметила, что российской стороне о таких государствах ничего неизвестно.

По словам дипломата, есть страны, которые приняли российскую вакцину в качестве помощи, закупают ее, а также те, которые производят российские препараты.

«А стран, пострадавших от российской вакцины или якобы связанных с ней политических требований, нет. Как нет и сомнений, что «обеспечение альтернативных вариантов» в подаче Мааса направлено на неконкурентное вытеснение «Спутник V», — подчеркнула Захарова.

Ранее МИД Франции призвал страны Евросоюза отказаться от использования российских и китайский вакцин, что в Кремле назвали «дискриминацией, которая неприемлема в демократическом обществе». ЕС со своей стороны предложил России взаимное сотрудничество по COVID-сертификатам — по этому вопросу вести диалог Москва готова.

Среди стран ЕС, признавших и использующих у себя «Спутник V», пока значатся только два государства — Венгрия и Словакия.