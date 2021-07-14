Верховный суд Украины признал незаконным указ Зеленского по бывшему главе КС

Верховный суд Украины признал незаконным указ президента страны Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного суда. Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источники в Верховном суде.

27 марта стало известно, что Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного суда страны.

Решение было принято с целью «обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности».

Ранее шесть судей Конституционного суда Украины заблокировали работу инстанции, в ультимативной форме требуя участия в заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого.