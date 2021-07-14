Глава MI5 сравнил с терроризмом угрозы, исходящие от России и Китая

Враждебные действия, которые исходят от некоторых государств, представляют не меньшую угрозу для всего британского общества, чем терроризм. Соответствующее заявление сделал глава службы контрразведки MI5 Кен МакКаллум, сообщает «Би-би-си».

Как подчеркивает телеканал, хотя в речи МакКаллума и не упоминаются конкретные страны, тем не менее, в первую очередь речь идет о России и Китае.

«Мы должны со временем обеспечить такую же осведомленность граждан об угрозах со стороны ряда государств, как это было сделано ранее в случае с терроризмом», — сказал он.

Вместе с тем МакКаллум отметил, что на территории Великобритании активно действуют сотрудники иностранных секретных служб.

«Мы стали свидетелями того, как иностранные шпионы под прикрытием совершили более 10 тыс. попыток установить отношения с обычными жителями Великобритании, чтобы манипулировать ими», — отметил глава британской разведки, добавив, что иностранные шпионы внедряются не только в правительство страны, но и в образовательные учреждения.

В марте 2020 года новым главой контрразведывательной службы МI5 был назначен Кен МакКаллум. Осенью того же года он заявил, что намерен сделать службу более открытой и использовать новые методы для привлечения внимания граждан. Он отметил, что это позволит МI5 стать более успешной.