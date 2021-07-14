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Глава MI5 сравнил с терроризмом угрозы, исходящие от России и Китая

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Враждебные действия, которые исходят от некоторых государств, представляют не меньшую угрозу для всего британского общества, чем терроризм. Соответствующее заявление сделал глава службы контрразведки MI5 Кен МакКаллум, сообщает «Би-би-си».

Как подчеркивает телеканал, хотя в речи МакКаллума и не упоминаются конкретные страны, тем не менее, в первую очередь речь идет о России и Китае.

«Мы должны со временем обеспечить такую же осведомленность граждан об угрозах со стороны ряда государств, как это было сделано ранее в случае с терроризмом», — сказал он.

Вместе с тем МакКаллум отметил, что на территории Великобритании активно действуют сотрудники иностранных секретных служб.

«Мы стали свидетелями того, как иностранные шпионы под прикрытием совершили более 10 тыс. попыток установить отношения с обычными жителями Великобритании, чтобы манипулировать ими», — отметил глава британской разведки, добавив, что иностранные шпионы внедряются не только в правительство страны, но и в образовательные учреждения.

В марте 2020 года новым главой контрразведывательной службы МI5 был назначен Кен МакКаллум. Осенью того же года он заявил, что намерен сделать службу более открытой и использовать новые методы для привлечения внимания граждан. Он отметил, что это позволит МI5 стать более успешной.

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