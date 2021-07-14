Песков: Путин указывал на противоречия между обещаниями и действиями Киева

Президент России Владимир Путин лишь указывал на то, что между обещаниями и действиями Киева есть противоречия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Президент [России] не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками. А далее в реальности проводится совсем другая линия», — пояснил он.

Ранее днем Путин указал на то, что на сегодняшний день решения Киева демонстрируют выбор нынешних украинских властей, а не народа этой страны.

О решении написать статью по русско-украинской тематике Владимир Путин объявил во время «Прямой линии», которая прошла 30 июня. Тогда он заявил, что надеется, что с ней ознакомятся граждане обеих стран.