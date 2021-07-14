Песков ответил на вопрос, планирует ли Путин писать новые статьи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не знает, планирует ли российский глава государства писать новые статьи, например, о Белоруссии и Казахстане.

«Я не знаю, работает ли президент над другими статьями в настоящее время. Если он посчитает необходимым, то напишет новые», — сказал он.

На вопрос, считает ли Путин Украину особым регионом для российских интересов, Песков призвал перечитать публикацию, потому что в ней президент «абсолютно четко ответил на это».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

12 июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной.