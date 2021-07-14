Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент России направил поздравительную телеграмму главе Франции Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии.

«Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что развитие конструктивного диалога между Москвой и Парижем, взаимодействие в противостоянии угрозам и вызовам современности в полной мере отвечало бы интересам двух народов и способствовало укреплению стабильности и взаимопонимания на европейском континенте.

День взятия Бастилии — французский национальный праздник, который отмечается 14 июля. В этот день в 1789 году в ходе Великой французской революции была взята штурмом крепость-тюрьма Бастилия.