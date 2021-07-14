Памфилова пообещала «сюрпризы» для провокаторов на выборах в Госдуму

Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила провокаторов, которые попытаются проголосовать на выбор в Госдуму несколько раз. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы подготовили кое-какие сюрпризы для тех провокаторов, которые решат еще раз проверить систему на прочность и попытаются проголосовать не один раз. Заверяю вас, что помимо административной и даже уголовной ответственности, доска позора им обеспечена», — сказала она на заседании ЦИК.

Ранее Памфилова заявляла о попытках дискредитировать выборы.

Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.