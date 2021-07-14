В Крыму предложили учредить платформу по спасению Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о необходимости учредить международную платформу по спасению от развала государственности и внешнего управления, сообщает РИА «Новости».

«Русские и украинцы — один народ, и мы не должны оставлять наших братьев один на один с узурпаторами», - сказал он.

По словам Константинова, в 2014 году антироссийские силы при поддержке своих западных кураторов организовали государственный переворот и захватили власть на Украине, приступив к реализации проекта по созданию украинской «анти-России».

«Мы не имеем права отдавать Украину на растерзание русофобам и клептократам. Что будет, если мы сдадим им Украину? Кто будет следующим?» - подчеркнул он.

Глава крымского парламента добавил, что президент России Владимир Путин в своей статье подчеркнул готовность России поддержать братский украинский народ.

«Теперь главный вопрос, насколько готово к незамедлительным и решительным действиям украинское общество?» — задался вопросом Константинов.

Ранее Кремль опубликовал статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» на двух языках: русском и украинском. О планах написать ее российский лидер заявил во время прямой линии, так как посчитал важным изложить свою мысль о том, что население России и Украины — один народ.