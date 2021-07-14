В МИД объяснили, зачем Россия установила контакт с талибами*

Cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел Замир Кабулов рассказал, зачем Россия установила контакт с талибами (организация запрещена в России), передает РИА «Новости».

По словам российского дипломата, Россия, за несколько лет до начала полного вывода войск НАТО из Афганистана, предсказала ухудшение ситуации в стране.

«Если называть вещи своими именами, мы предвидели ее намного раньше, и поэтому семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов <...> Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия», — уточнил Кабулов.

Дипломат отметил, что уход США и их союзников из Афганистана был неизбежен, но еще несколько лет назад американские базы в этой стране могли проецировать силу на Китай, страны Центральной Азии, Иран и Россию.

«А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане», — заявил Кабулов.

Ранее британская армия заявила о готовности работать с талибами.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.