МИД: генконсульство в Мазари-Шарифе вернется к работе при гарантиях безопасности

Генеральное консульство в афганском городе Мазари-Шариф вернется к работе при гарантиях безопасности для российских дипломатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директор второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова.

Дипломат уточнил, что высшее руководство движения «Талибан (организация запрещена в России)», боевики которого наступают на Мазари-Шариф, «поклялось», что полевым командирам в этом районе дали указания насчет российского генконсульства. До этого, по словам Кабулова, российские дипломаты провели переговоры с афганскими коллегами.

«Но когда мы увидели, как афганская армия обвально бросает свои позиции, а коллеги в Хайратоне поняли, что внешняя охрана, правительственная, разбежалась, то они попытались с ними связаться, чтобы понять - а кто будет обеспечивать безопасность? Те сказали - «Вы знаете, мы не готовы». В этой ситуации я сразу связался с муллой Барадаром, тот поклялся, что всем полевым командирам даны указания, чтобы ни пылинки не упало на генеральное консульство Российской Федерации», — рассказал Кабулов.

Ранее российских дипломатов из Мазари-Шарифа и Хайратона в Афганистане эвакуировали в Узбекистан.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками Талибана (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.