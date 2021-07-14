Экс-сенатора Гаити заподозрили в причастности к убийству президента Моиза

Полицейские Гаити начали поиски бывшего сенатора страны Джона Жоэля Жозефа. Его заподозрили в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, сообщение разместили на странице следователей в Facebook.

Кроме экс-сенатора, в рамках расследования дела об убийстве президента ищут двух человек. Речь идет о юристе Жозефе Феликсе Бадио и бизнесмене Родольфе Жааре.

«Разыскиваются Жозеф Феликс Бадио, Джон Жоэль Жозеф, Родольф (Додоф) Жаар. Важно: вооружены и опасны», — уточняется в сообщении полиции Гаити.

Все трое являются подозреваемыми в убийстве, покушении на убийство, а также вооруженном ограблении.

Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло данные сообщения. Впоследствии посол Гаити в Соединенных Штатах Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

Позднее власти республики сообщили о задержании подозреваемых в преступлении. Согласно предварительным данным, нанесшем смертельные ранения отряд наемников состоял из 26 человек. Среди них были американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они заявили, что были лишь переводчиками, а организатором покушения является некий иностранец по прозвищу «Майк».