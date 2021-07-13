Путин назвал самую опасную «мину» в Конституции СССР

Самой опасной «миной замедленного действия» в Конституции СССР было право свободного выхода республик из состава союза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире «Россия 24».

«У Сталина, который руководил этим направлением работы в большевистской партии, были серьёзные противоречия с Лениным. Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского Союза и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить, именно входить в состав РСФСР», — отметил Путин.

Ленин, по его мнению, говорил о равенстве всех республик, которые не входят РСФСР, а «создают вместе с ней на равных условиях новые государства».

«А вторая «мина», я о ней тоже сказал, – это ведущая роль КПСС, направляющая, ведущая, основная <…> Оказалось, что это единственное, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. И как только изнутри, как я в этом материале отметил, партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна», — пояснил президент.

Накануне президент России опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой пишет, что при развале СССР странам, которые входили в союз, необходимо было выйти из него в тех территориальных границах, в которых они в него вступили, а все остальные «приобретения» должны были стать предметов для переговоров.