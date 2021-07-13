Франция ответила Захаровой, раскритиковавшей дискриминационные высказывания о вакцинах

Во французском Министерстве иностранных дел выразили несогласие с представителем российского внешнеполитического ведомства Марией Захаровой, которая раскритиковала «дискриминационные высказывания» Парижа по российской вакцине. Об этом пишет РИА «Новости».

«Заявления, на которые вы ссылаетесь, неприемлемы и не заслуживают дальнейших комментариев. Актуальная европейская структура основана на признании вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам. На данный момент их четыре. Это вопрос научного порядка», — подчеркнул представитель французского МИД.

Ранее Захарова отреагировала на заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, выразившего сожаление в связи с признанием российских и китайских вакцин от коронавируса в Греции. В своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России написала, что осуждает Францию за «за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации».