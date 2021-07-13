В Совфеде оценили реакцию Зеленского на статью Путина о единстве народов

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным «некоторые вещи» из его статьи «Об историческом единстве русских и украинцев». Об этом он рассказал в интервью RT.

Сенатор осудил снисходительность и иронию, которые, по его мнению, прослеживались в заявлении украинского президента.

По его словам, эта статья больше обращена к народу Украины, нежели к ее властям.

Кроме того, Цеков подчеркнул, что видимо, поскольку Зеленский «нарасхват в мире», он не успел ознакомиться полностью с материалом.

«Можно положительно оценить только одно: то, что он отреагировал на статью», — сказал член комитета Совета Федерации.

Также он отметил, что рано или поздно диалог между двумя государствами на самом высоком уровне обязательно состоится.

Ранее Зеленский пообещал подумать над ответом на статью Путина.

12 июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной.