Песков не стал комментировать вопрос о готовности России «принять» Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции не стал комментировать вопрос журналистов о возможной готовности России «принять» Донбасс в свой состав в том случае, если Киев откажется от региона.

Накануне появилась статья российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» на русском и украинском языках. В ней глава государства назвал возникшую между Россий и Украиной стену большой общей бедой и трагедией. Путин выразил мнение, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее «Анти-Россию», а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением.

«Я оставлю без ответа этот вопрос», — сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что Россия делает все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи Донбассу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя статью российского коллеги, пообещал подумать над ответом после прочтения и выразил мнение, что обсудить ее можно на встрече глав государств.