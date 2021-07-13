Песков оценил перспективы встречи Путина с Зеленским после статьи о единстве народов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов, которые имеет смысл обсуждать на двустороннем уровне.

«Президент Путин сказал, что он готов встретиться президентом Зеленским, и сказал это не единожды, это было сказано и до публикации этой статьи», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, сдвинутся ли контакты России и Украины с мертвой точки после публикации статьи Путина «О единстве украинского и русского народов».

По словам представителя Кремля, статья является «очень хорошим поводом для обсуждения», она позволяет понять «настрой президента Путина на смысловое наполнение российско-украинских контактов».

При этом Песков отрицательно ответил на вопрос о том, ведутся ли переговоры о встрече.

«К сожалению, как минимум, администрации должны поговорить друг с другом», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Он также подчеркнул, что статья Путина «выдержана в духе уважения к Украине и украинскому народу».

«Статья также выражает сожаление, что судьба Украины отдана на откуп и в управление иностранцам. Элементы этого внешнего управления всем известны. Также в статье вы можете легко увидеть убежденность президента в том, что русские и украинцы остаются частями одного единого народа», — добавил Песков.

Ранее Кремль опубликовал статью Путина «О единстве украинского и русского народов». В статье российский лидер сообщил о готовности Москвы обсуждать с Киевом самые сложные вопросы и назвал общей бедой возникновение «стены» между Россией и Украиной.

Комментируя эту статью, Зеленский пообещал подумать над ответом после прочтения и выразил мнение, что обсудить ее можно на встрече глав государств.