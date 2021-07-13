Зеленский пообещал подумать над ответом на статью Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью российского лидера Владимира Путина «О единстве украинского и русского народов». Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский президент сообщил, что на данный момент не прочитал полностью статью российского коллеги из-за нехватки времени, однако пообещал, что Киев «подумает» над ответом после прочтения. Он также подчеркнул, что мог бы обсудить статью на встрече с Путиным.

Ранее Кремль опубликовал статью Путина «О единстве украинского и русского народов». В статье российский лидер сообщил о готовности Москвы обсуждать с Киевом самые сложные вопросы и назвал общей бедой возникновение «стены» между Россией и Украиной.

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