МИД России следит за ситуацией в Гаити

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва следит за ситуацией в Гаити, и прокомментировала происходящее в стране. Об этом она сказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы следим, безусловно, за этой ситуацией. Я получаю за последние несколько дней по сводкам эти материалы. И вырисовывается картина в принципе ужасающая для наших западных партнеров, причем не только для Соединенных Штатов Америки, а в принципе коллективного Запада», — сказала дипломат.

По ее словам, в Гаити была направлена межведомственная делегация из США, в том числе в связи с сообщениями о причастности американской частной военной компании к рекрутированию людей, которые подозреваются в совершении убийства или участии в подготовке совершения убийства президента Гаити.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что некоторые подозреваемые ранее являлись информаторами Федерального бюро расследований США. Также сообщалось, что некоторые из участников нападения на Моиза были «колумбийскими наемниками, нанятыми через базирующуюся в штате Флорида компанию, которая работает в сфере безопасности».

Захарова прокомментировала информацию про возможную причастность информаторов Федерального бюро расследований (ФБР) США к убийству президента Гаити.

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

Позднее власти республики сообщили о задержании подозреваемых в преступлении. По предварительным данным, нанесшем смертельные ранения отряд наемников состоял из 26 человек. Среди них были американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они заявили, что были лишь переводчиками, а организатором покушения является некий иностранец по прозвищу «Майк».