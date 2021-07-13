Посол Антонов: Россия не питает иллюзий о прорывах в отношениях с США

Москва не считает, что саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, который прошел 16 июня в Женеве, позволил добиться решительного улучшения отношений между двумя странами. Такое заявление сделал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в ходе своего выступления в Миддлберийском институте по изучению международных проблеv. Текст его речи приводится в Facebook российской дипмиссии.

По словам посла, «российская сторона «не питает» каких-либо иллюзий «о кардинальных прорывах».

Он указал, что за последние годы между Москвой и Вашингтоном «накопилось слишком много взаимных претензий и противоречий, которые одним рывком урегулировать не получится».

В то же время, как отметил Антонов, возможности для позитивной динамики есть.

«Их открывает достижение понимания о целесообразности восстановления системных контактов по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня», — заявил он.

Дипломат также сообщил, что российская сторона рассчитывает в ближайшее время провести на уровне межведомственных делегаций под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств двух государств.

«Отправной точкой мог бы стать обзор имеющихся у обеих сторон озабоченностей в стратегической сфере», — сказал Антонов.

Он добавил, что взаимодействие России и Соединенных Штатов по кибербезопасности является одним из приоритетных тем для Москвы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что саммит в Женеве не привнес каких-либо изменений в политику антироссийских санкций Вашингтона.