Захарова заявила о готовности России сотрудничать с новым правительством Молдавии

Москва подтверждает свою готовность к сотрудничеству с новым правительством и парламентом Молдавии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Надеемся на последовательную реализацию действующих российско-молдавских соглашений и договоренностей, а также на продолжение активного участия Республики Молдова в интеграционных процессах на пространстве СНГ», — указала она.

11 июля в Молдавии проходили досрочные парламентские выборы — всего в гонке приняли участие 20 партий, два блока и один независимый кандидат. Депутатов выбирали на четыре года.

После обработки 100% протоколов с избирательных участков, лидером на досрочных выборах в стране стала пропрезидентская партия «Действие и солидарность» с 52,80% голосов.