Путин: власти Украины предпочитают не вспоминать о родстве русских и украинцев

Власти современной Украины предпочитают не вспоминать о фактах, говорящих об историческом родстве русских и украинцев. Об этом пишет президент РФ Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».
По его словам, при работе над материалом он пользовался открытыми источниками и документами, содержащими хорошо известные факты. «Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать», — поясняет Путин.
При этом, отмечает президент России, по различным поводам сегодня принято осуждать «преступления советского режима». По его словам, к ним причисляют «даже те события, к которым ни КПСС, ни СССР, ни тем более современная Россия не имеют никакого отношения».
«При этом действия большевиков по отторжению от России ее исторических территорий преступным актом не считаются. Понятно почему. Раз это привело к ослаблению России, то наших недоброжелателей это устраивает», — подчеркнул Путин.
Ранее в ходе «Прямой линии» президент России выразил мнение, что украинцы и русские — один народ и пообещал написать аналитическую статью, где детально проанализирует этот вопрос. Кроме того, российский лидер отметил, что он не считает недружественным украинский народ, однако считает таковыми власти Украины.