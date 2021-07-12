Путин: власти Украины предпочитают не вспоминать о родстве русских и украинцев

Власти современной Украины предпочитают не вспоминать о фактах, говорящих об историческом родстве русских и украинцев. Об этом пишет президент РФ Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

По его словам, при работе над материалом он пользовался открытыми источниками и документами, содержащими хорошо известные факты. «Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать», — поясняет Путин.

При этом, отмечает президент России, по различным поводам сегодня принято осуждать «преступления советского режима». По его словам, к ним причисляют «даже те события, к которым ни КПСС, ни СССР, ни тем более совре­менная Россия не имеют никакого отношения».

«При этом действия большевиков по отторжению от России ее исторических территорий преступным актом не считаются. Понятно почему. Раз это привело к ослаблению России, то наших недоброжелателей это устраивает», — подчеркнул Путин.

Ранее в ходе «Прямой линии» президент России выразил мнение, что украинцы и русские — один народ и пообещал написать аналитическую статью, где детально проанализирует этот вопрос. Кроме того, российский лидер отметил, что он не считает недружественным украинский народ, однако считает таковыми власти Украины.