Путин опубликовал статью о единстве Украины и России

Президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Она опубликована на сайте Кремля.

Прочитать материал можно как на русском языке, так и на украинском.

Ранее в ходе «Прямой линии» Путин выразил мнение, что украинцы и русские — один народ и пообещал написать аналитическую статью, где детально проанализирует этот вопрос. Кроме того, российский лидер отметил, что он не считает недружественным украинский народ, однако считает таковыми власти Украины.

В ответ на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает украинцев и русских двумя разными народами, которые могли бы жить в духе добрососедства, «если бы не Россия».