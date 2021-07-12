Додон поздравил президента Молдавии Санду с победой на парламентских выборах

Бывший президент Молдавии, лидер партии «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон поздравил с победой на досрочных выборах в парламент партию «Действие и солидарность» (ПДС) и главу республики Майю Санду. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу поздравить ПДС и Майю Санду с полученным на выборах результатом, теперь они получили полную власть в стране. Мы желаем им успеха», — сказал он.

Додон добавил, что вместе с Партией социалистов уходит в оппозицию и будет внимательно следить за действиями оппонентов.

Также он заверил, что не собирается выводить людей на улиц для протестов.

«Я думаю, что нужно быстро пройти все процедуры утверждения результатов, провести первое заседание парламента, чтобы быстро было назначено правительство, чтобы начать работать. Сейчас не время для протестов», — заявил политик.

11 июля в стране проходили досрочные парламентские выборы — всего в гонке приняли участие 20 партий, два блока и один независимый кандидат. Депутатов выбирали на четыре года. На момент закрытия участков явка превысила 48%, выборы признаны состоявшимися.

По данным ЦИК после обработки 99,95% протоколов с участков, партия «Действие и солидарность» лидирует на досрочных парламентских выборах с 52,74%. «Коммунисты и социалисты» заняли второе место с 27,22%.