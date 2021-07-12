В Госдуме назвали слабостью Евросоюза продление антироссийских санкций

Зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что продление Советом Европейского союза санкций против России еще на полгода — это попытки скрыть «слабость» ЕС. Об этом сообщает RT.

В ЕС заявили, что такое решение было принято после последней оценки состояния выполнения Минских соглашений.

«Здесь уже, на мой взгляд, даже странная такая вот позиция, когда практически все хорошо понимают, что невыполнение минских договоренностей — вина за это лежит только на стороне Украины», — сказал политик.

Он подчеркнул, что Россия сделала все, чтобы соответствующие решения могли быть выполнены, «и Европа не все, но многое сделала, и полностью саботирует это Украина».

Чепа добавил, что проявление Евросоюзом такой слабости подталкивает политиков в Германии, в Италии, во Франции к тому, чтобы говорить о необходимости налаживать двусторонние отношения с Россией.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2022 года.