Литва призвала ЕС ввести пятый пакет санкций против Белоруссии

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Европейский союз ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, обвинив Минск в доставке мигрантов в балтийскую республику. Об этом сообщает Delfi.

Министр представил соответствующее предложение своим коллегам из Северных и Балтийских стран в Брюсселе накануне.

По Ландсбергиса, использование миграции в качестве оружия против стран Евросоюза «даже более цинично, чем угон самолета Ryanair».

«Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, использующие мигрантов в качестве оружия в гибридной войне, должны получить болезненный и единый ответ со стороны ЕС», — сказал глава литовского ведомства.

Он подчеркнул, что политика стран Евросоюза должна удерживать авторитарные режимы от использования людей в качестве инструмента политического шантажа в ЕС.

«Поэтому мы надеемся на поддержку нашими северными и балтийскими коллегами дальнейших санкций против белорусского режима — мы поговорим о них завтра на Совете иностранных дел в Брюсселе», — подытожил министр.

Ранее сообщалось, что правительство Украины предложило ввести санкции против 52 физлиц из Белоруссии.