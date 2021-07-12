На Украине рассказали об «очень качественном» обмане Зеленского

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев рассказал в эфире телеканала «НАШ» об «очень качественном» обмане президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА «Новости».

По мнению Мураева, перед выборами Зеленский говорил «ста голосами», пытаясь угодить всем и сразу.

»(Петр. — Прим. ред.) Порошенко говорил, что Зеленский — это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: «Это облако в штанах». Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули», — сказал Мураев.

Экс-депутат Рады добавил, что украинцы допустили большую ошибку, избрав Зеленского президентом страны. По его мнению, важную роль в этом сыграл сериал «Слуга народа», с главным героем которого пытался себя ассоциировать Зеленский. Мураев подчеркнул, что сейчас граждане жалеют, что «пошли на поводу у эмоций» и стали воспринимать политика как главного героя сериала, Василия Голобородько, «который, действительно, защищает страну и уважает своих граждан».

Мураев обратился к украинцам с просьбой объединяться и помогать друг другу, поскольку государство во главе Зеленского «не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями».

Ранее в партии бывшего главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что президент страны Владимир Зеленский должен выселиться из государственной резиденции и жить, как главный герой сериала «Слуга народа».

«Слуга народа» — украинский телесериал российского режиссера Алексея Кирющенко, в котором Владимир Зеленский исполнил главную роль.