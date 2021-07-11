США превращают Европу в площадку для борьбы с Россией и Китаем

США превратили Европу в «игровую площадку» и не намерены считаться с интересами своих заокеанских коллег. Об этом в своей статье для журнала Politico пишет португальский политолог Бруно Мацаес.

По его словам, Европа представляет интерес для США только с точки зрения противостояния России и Китаю. В частности, Мацаес ссылается на недавнее заявление историка Луука ван Мидделаара, который считает, что Европа в отношениях с США переходит от статуса партнера к статусу вассала.

Аналогичной точки зрения придерживается первый генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Пьер Вимон, который, как по словам Мацаеса, является сторонником того, что концепция вассальной Европы становится более реалистичной.

Эксперт полагает, что для этого есть ряд причин. В первую очередь речь идет об изменении конфигурации сил на мировой арене, в которой Китай занял главенствующее место в качестве основного оппонента США.

«Европа сейчас находится далеко от центра событий. Напротив, Япония и Индия приобрели большее значение», — поясняет эксперт.

Помимо этого, страны Европы уже не обладают былым экономическим и военным потенциалом, поэтому в случае нападения со стороны России или Китая им вряд ли удастся противостоять в одиночку, пишет Мацаес.

Эксперт заключил, что Соединенные Штаты в своей политике двигаются в сторону новой холодной войны, в то время как Европу, вероятнее всего, ожидает геополитический закат.

Ранее в Китае рассказали о том, что возможная дедолларизация России может стать насмешкой и протестом против американской гегемонии.