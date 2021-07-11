В ЕС заявили о «вакцинной дипломатии» России и Китая

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза реагировать на «вакцинную дипломатию», к которой якобы прибегают Россия и Китай. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти страны (Россия и Китай - прим. редакции) продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию… Мы должны знать это и действовать, основываясь на этом знании», — сказал Боррель.

Дипломат также высказался о ситуации с коронавирусом. По его словам, на данном этапе сложно прогнозировать, справится ли мир с пандемией к 2023 году. Однако он отметил, что мир ждет «долгая борьба», в результате которой мир изменится, став более цифровым, а неравенство между странами, а также внутри них проявится отчетливее.

Ранее Боррель сообщил, что он и Еврокомиссия по просьбе Европейского Совета в ближайшие месяцы будут работать над новыми санкциями против России. При этом лидеры стран блока заявили о готовности изучить форматы диалога с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, речь идет о вопросах охраны окружающей среды, климата и здравоохранения, а также об отдельных вопросах внешней политики и политики безопасности.