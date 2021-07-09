В Кремле уточнили, знает ли Путин о визите делегации «Талибана»* в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, знает ли глава государства Владимир Путин о приезде делегации политического офиса радикального афганского движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Москву.

«Безусловно Путин в курсе, контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы», — сказал представитель Кремля.

На вопрос журналистов о том, признает ли Москва талибов, если они займут весь Афганистан, Песков ответил, что здесь вряд ли уместны такие рассуждения.

«Не считаю возможным как-то отвечать на этот вопрос», — сказал он.

Представители Талибана прибыли в российскую столицу накануне, 8 июля.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками Талибана, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что боевики радикального афганского движения «Талибан» контролируют две трети границы Афганистана и Таджикистана.

Талибы в свою очередь сообщили, что захватили главный пограничный переход на границе Афганистана и Ирана. В то же время представитель политофиса Сухейль Шахин заверил, что соседям не стоит беспокоиться, потому что движение обеспечит полную безопасность на границах.