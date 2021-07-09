МИД РФ: талибы* установили контроль над двумя третями таджикско-афганской границы

Боевики радикального афганского движения «Талибан» (организация запрещена в России) контролируют две трети границы Афганистана и Таджикистана. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

«Движение талибов в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов и в настоящее время контролирует около двух третей границы с Таджикистаном», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Россия обеспокоена нарастанием напряженности на афганско-таджикской границе.

Ранее талибы заявили, что захватили главный пограничный переход на границе Афганистана и Ирана. В то же время представитель политофиса Сухейль Шахин заверил, что соседям не стоит беспокоиться, потому что движение обеспечит полную безопасность на границах.