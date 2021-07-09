В Киеве усомнились в достройке «Северного потока — 2»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил сомнение, что российский газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, передает УНИАН.

«Слухи о том, что «Северный поток — 2» завершен, или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны», — заявил глава кабмина.

По его словам, вопрос трубопровода лежит в плоскости общей позиции европейских партнеров Украины.

Шмыгаль считает, что Украина сможет договориться о компенсации экономических потерь, если газопровод будет запущен.

«Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о взаимозамещении определенных экономических потерь, но «Северный поток — 2» — это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы», — отметил политик.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент страны Владимир Зеленский собирается провести серьезный разговор о «Северном потоке — 2» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.