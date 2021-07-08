Талибы* заверили, что не допустят использования Афганистана для нападения на Россию

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) не допустит, чтобы афганская земля использовалась для нападения на Россию и соседние страны. Об этом заявил официальный представитель политофиса движения Мохаммад Сохаил Шахин, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что «Талибан» также не собирается атаковать диппредставительства иностранных государств в Афганистане и подтверждает безопасность сотрудников генконсульства РФ в Мазари-Шарифе.

«У нас очень хорошие отношения с ними, с Россией. Мы не собираемся их атаковать. Зачем нам это делать, если у нас хорошие отношения?», — ответил Шахин на вопрос о том, готово ли движение гарантировать безопасность сотрудников генконсульства РФ.

Ранее стало известно, что в Москву прибыла группа политофиса «Талибан». По словам Шахина, они находятся здесь для обсуждения текущей ситуации в Афганистане с российской стороной.

До этого в разговоре с «Газетой.Ru» сенатор Владимир Джабаров допустил, что Москва в будущем может наладить отношения с «Талибан». По его словам, Россия готова взаимодействовать с любой законной властью Афганистана, в том числе с талибами, если они ей станут.

«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России по решению Верховного суда от 14 февраля 2003 года. Решение было принято на основании материалов ФСБ по представлению Генпрокуратуры. При этом с 2018 года представители этого движения несколько раз принимали участие в переговорах в Москве по урегулированию конфликта в Афганистане.