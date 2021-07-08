Косачев оценил призыв Франции к ЕС не признавать вакцины от COVID из России и КНР

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал призыв французских властей к странам Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, произведенные в России и Китае. Об этом сообщает RT.

«С моей точки зрения (если госсекретарь процитирован точно), его высказывание совершенно точно противоречит интересам граждан той же самой Франции и других государств Европейского союза, к которым оно, по идее, обращено», — сказал российский политик.

Он выразил мнение, что у вакцин, как и у любых других медицинских препаратов, «не должно быть национальности, гражданства, государственной принадлежности», они должны быть доступны всему международному сообществу в случае подтверждения их действенности.

Косачев подчеркнул, что качество созданных в России вакцин подтверждено «исчерпывающим образом».

«Если затягивается вопрос сертификации этих вакцин в определенных странах, то это затяжка обусловлена совершенно точно политическими, а не медицинскими причинами», — сказал парламентарий.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что французские власти призывают страны Европейского союза не признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае.

В Государственной думе посчитали, что призыв Франции не признавать «Спутник V» в ЕС «пахнет коррупцией».