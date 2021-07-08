Косачев оценил призыв Франции к ЕС не признавать вакцины от COVID из России и КНР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Владимир Трефилов/РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал призыв французских властей к странам Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, произведенные в России и Китае. Об этом сообщает RT.

«С моей точки зрения (если госсекретарь процитирован точно), его высказывание совершенно точно противоречит интересам граждан той же самой Франции и других государств Европейского союза, к которым оно, по идее, обращено», — сказал российский политик.

Он выразил мнение, что у вакцин, как и у любых других медицинских препаратов, «не должно быть национальности, гражданства, государственной принадлежности», они должны быть доступны всему международному сообществу в случае подтверждения их действенности.

Косачев подчеркнул, что качество созданных в России вакцин подтверждено «исчерпывающим образом».

«Если затягивается вопрос сертификации этих вакцин в определенных странах, то это затяжка обусловлена совершенно точно политическими, а не медицинскими причинами», — сказал парламентарий.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что французские власти призывают страны Европейского союза не признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае.

В Государственной думе посчитали, что призыв Франции не признавать «Спутник V» в ЕС «пахнет коррупцией».