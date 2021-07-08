Россия ожидает от Японии разъяснений по поводу военного союза с США

Россия надеется получить от Японии разъяснения касательно военного союза между Токио и Вашингтоном, а также угроз безопасности в регионе. Соответствующее заявление в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости»

По его словам, Япония заверяла Россию, что не намерена когда-либо размещать на территории своей страны вооружения, которые бы представляли угрозу для России, однако сегодня Токио делает именно это, заявляя о своем союзе с Вашингтоном.

«Надеюсь, что те вопросы, которые мы сформулировали для японских собеседников по поводу угроз безопасности, создаваемых военным союзом с США, будут восприняты серьезно, когда будет возобновлен наш диалог, сейчас пока многие каналы прерваны, мы получим разъяснения и будем готовы их обсудить», — сказал Лавров.

Ранее в МИД обращали внимание на то, что японцы проводят совместные военные учения с Соединенными Штатами в Тихом океане в непосредственной близости от российских границ.