Лавров заявил о провале США своей миссии в Афганистане

США выводят свои войска из Афганистана, признавая таким образом свое поражение. Соответствующее заявление в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».

Вместе с этим глава российского МИД отметил, что в свете вывода американского воинского контингента в Афганистане растет угроза терактов. По словам Лаврова, это связано с нежеланием афганского правительства формировать переходную власть, несмотря на достигнутые договоренности, а также тем, что Вашингтон оставляет возможность силового решения ситуации в этой стране.

Лавров также добавил, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность оказания помощи Афганистану в случае нападения боевиков из этой страны.

Министр подчеркнул, что в результате отсутствия прогресса в политическом процессе в Афганистане образуются ниши, втягивающие боевиков «Исламского государства» (запрещена в России).

«Причем «Исламское государство» целенаправленно располагается в северных провинциях Афганистана, на границах с нашими союзниками», — сказал Лавров.

Эскалация в Афганистане связана с активизацией деятельности «Талибана» (организация запрещена в России) на фоне вывода из страны американских войск. В частности, талибы захватили главный пограничный переход между Афганистаном и Таджикистаном Шер Хан Бандар в афганской провинции Кундуз.

Ранее Таджикистан призвал союзников по ОДКБ помочь республике справиться с вызовами со стороны Афганистана.