Эстония опровергла высылку российского дипломата
Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик опровергла информацию о том, что Таллин вышлет российского дипломата. Об этом сообщает «Лента.ру».
Представитель министерства заявила, что недоразумение могло возникнуть из-за того, что эстонские журналисты допустили ошибку.
По ее словам, вводящая в заблуждение информация пришла из названия эстонской новости, которое в настоящее время исправлено.
Леммик при этом не уточнила, действительно ли внешнеполитическое ведомство рассматривает такую меру в качестве ответа на аналогичное решение Москвы.
Ранее эстонский портал ERR сообщил, что Таллин вышлет российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон-грата эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.
До этого стало известно, что задержанный в Петербурге Лятте должен покинуть Россию в течение двух дней.
6 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала Лятте с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера. Леммик назвала произошедшее провокацией.
Подробности инцидента — в материале «Газеты.Ru».