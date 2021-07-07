Посол: Россия предпримет все усилия для остановки кибератак со своей территории

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Global Look Press

Власти России сделают все возможное, чтобы остановить кибератаки со своей территории. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Блумберг», сообщает ТАСС.

«Я хотел бы сказать, что российские ведомства предпримут все усилия для остановки незаконных действий [в киберпространстве] с территории нашей страны», — сказал он.

Он также опроверг сообщения о причастности России к недавним атакам на инфраструктуру США и других западных стран.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные штаты пока расследуют атаку на национальный комитет республиканцев, и лица, виновные в произошедшем, установлены не были. По ее словам, сам национальный комитет республиканцев обвиняет в атаке третьи лица, и заявляет о том, злоумышленникам не удалось получить доступ к их данным.

До этого Псаки заявила, что Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры на уровне экспертов, на следующей неделе ожидается встреча по теме кибератак вирусов-вымогателей. Она отмечала, что Вашингтон поддерживает контакты с Москвой на высоком уровне.

В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что атаку совершили хакеры, якобы связанные с российскими властями