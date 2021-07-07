Посол: Россия предпримет все усилия для остановки кибератак со своей территории

Власти России сделают все возможное, чтобы остановить кибератаки со своей территории. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Блумберг», сообщает ТАСС.

«Я хотел бы сказать, что российские ведомства предпримут все усилия для остановки незаконных действий [в киберпространстве] с территории нашей страны», — сказал он.

Он также опроверг сообщения о причастности России к недавним атакам на инфраструктуру США и других западных стран.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные штаты пока расследуют атаку на национальный комитет республиканцев, и лица, виновные в произошедшем, установлены не были. По ее словам, сам национальный комитет республиканцев обвиняет в атаке третьи лица, и заявляет о том, злоумышленникам не удалось получить доступ к их данным.

До этого Псаки заявила, что Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры на уровне экспертов, на следующей неделе ожидается встреча по теме кибератак вирусов-вымогателей. Она отмечала, что Вашингтон поддерживает контакты с Москвой на высоком уровне.

В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что атаку совершили хакеры, якобы связанные с российскими властями