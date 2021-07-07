Путин лично поздравил Пашиняна с победой на выборах

Президент России Владимир Путин лично поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах в республике. Они проводят встречу в Кремле, передает РИА «Новости».

Российский лидер считает, что «это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа».

Он отметил, что самое главное — иметь доверие народа. По словам Путина, у партии Пашиняна «Гражданский договор» оно есть, что и продемонстрировали результаты выборов.

Глава России также выразил мнение, что в сложные моменты для любой страны доверие людей является важнейшим условием для дальнейшего развития.

«Я, действительно, искренне вас с этим поздравляю», — добавил он.

Ранее три политические силы — партия «Зартонк», блоки «Честь имею» и «Армения» — потребовали признать выборы в республике недействительными. Причиной такого требования были названы многочисленные нарушения, такие как давление на избирателей, призывы к насилию и злоупотребление административным ресурсом. Однако Центральная избирательная комиссия отклонила данное требование.

До этого центральная избирательная комиссия Армении утвердила победу партии «Гражданский договор» Пашиняна на досрочных парламентских выборах.