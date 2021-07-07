Посол Гаити в США: супругу убитого президента Моиза эвакуируют в больницу в Майами

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди Гаити Мартин Моиз, раненную в результате нападения на частную резиденцию ее мужа, президента республики Жовенеля Моиза, пытаются доставить для лечения в Майами. Об этом сообщает Reuters.

«Она стабильна, но в критическом состоянии», — уточнил посол.

Ранее премьер-министр Гаити Клод Жозеф призвал международное сообщество к расследованию убийства президента республики Жовенеля Моиза. Как сообщил премьер, нападение совершила группа неустановленных лиц, некоторые из них говорили на испанском. При этом официальными языками в Гаити являются французский и гаитянский креол.

Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской республике опровергло эти сообщения. После произошедшего в республике ввели военное положение.