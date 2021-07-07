Литва сократит посольство Белоруссии до минимума в ответ на аналогичную меру Минска

Министерство иностранных дел Литвы в среду, 7 июля, вызвало временного поверенного в делах Белоруссии в Вильнюсе и вручило ему ноту о сокращении дипломатического присутствия Белоруссии в стране «в ответ на постоянные, систематические и недружественные действия» Минска. Об этом сообщается на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

В заявлении говорится, что согласно решению правительства Литвы, дипломатический персонал белорусского диппредставительства в Литве должен быть сокращен до одного сотрудника, который будет выполнять консульские функции. Это необходимо сделать к 0.00 12 июля текущего года. В посольстве должно остаться не более трех сотрудников, которые будут выполнять административно-технические функции, сказано в сообщении.

МИД также выразил белорусскому представителю «протест в связи с продолжающимися нарушениями прав и свобод человека, репрессиями в отношении гражданского общества и независимых СМИ» в Белоруссии, потребовал «немедленно освободить всех политических заключенных и других незаконно удерживаемых лиц», а также остановить «потоки нелегальной миграции через белорусско-литовскую государственную границу».

В сообщении также указывается, что Вильнюс принял такое решение в ответ на недружественные действия белорусских властей.

Ранее МИД Белоруссии объявил, что республика сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы из-за недружественных действий.

Данное решение было принято Минском после того, как офис бывшего кандидата в президенты страны, лидера оппозиции Светланы Тихановской сообщил о получении дипломатического статуса в Литве.