Советник посольства Эстонии покинула МИД России без комментариев

Советник посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо, которую вызвали в МИД РФ, покинула здание ведомства, отказавшись давать комментарии журналистам. Об этом сообщает ТАСС.

Уйбо вызвали в здание МИД РФ на Смоленской площади в связи с ситуацией с задержанием консула генерального консульства Эстонии Марта Лятте в Санкт-Петербурге 6 июля. Сотрудники ФСБ арестовали его при получении секретных документов от россиянина.

По информации эстонского МИД, консул находился на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте.

В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что «данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации». Деятельность Лятте не совместима со статусом работника дипмиссии.

ЦОС ФСБ подчеркнул, что к эстонскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Ранее пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала задержание Лятте провокацией, а выдвинутые против него обвинения безосновательными.