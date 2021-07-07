Зеленский заявил о желании обсудить с Меркель «Северный поток – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции во время визита в Вильнюс заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоится 12 июля, намерен обсудить вопросы проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

«Вопрос «Северного потока — 2» — это вопрос глобальный. <...> Чего ожидаю от встречи с Ангелой Меркель? Разделять вопросы «Северного потока — 2» и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей», — сказал он.

По словам главы государства, данная встреча с канцлером ФРГ очень «важна в энергетическом плане».

Зеленский признал, что баланс между безопасностью и экономикой найти трудно.

Также он назвал данный проект «лакмусовой бумажкой, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран», подчеркнув, что для Украины вопрос безопасности важнее экономики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» является оружием против Украины и Европы, призвав международных партнеров Киева в дальнейшем противодействовать запуску российского газопровода.

22 июня президент Украины сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре пригласила его 12 июля посетить Берлин для обсуждения вопросов безопасности и двустороннего сотрудничества.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.