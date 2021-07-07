Украина согласовала санкции против Белоруссии

Правительство Украины согласовало санкции против граждан Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Распоряжение «О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Белоруссии» было принято на заседании украинского кабинета министров в среду, 7 июля.

Теперь документ должен быть утвержден в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на присоединение будущей Белоруссии к «Люблинскому треугольнику».

Люблинский треугольник — это трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой.