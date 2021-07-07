Сергей Зверев баллотируется в Госдуму

Стилист, телеведущий и певец Сергей Зверев объявил, что будет баллотироваться в Государственную думу от партии «Зеленые». Об этом сообщает ТАСС.

«Это решение принять было очень непросто», — сказал он.

По словам Зверева, его попросили участвовать в выборах те, кто следили за его экологическими инициативами.

«Я сначала все это игнорировал», — отметил стилист.

Зверев будет баллотироваться и от одномандатного округа по Бурятии и по федеральному списку.

Ранее «Единая Россия» во вторник подала в Центризбирком документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму.

Выборы в Госдуму пройдут 17—19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.