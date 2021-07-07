Зеленский допустил создание альтернативы «нормандскому» формату

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что возможно существование еще одного формата по урегулированию ситуации на Донбассе, который работал бы параллельно с «нормандским». Такое заявление он сделал на брифинге в Вильнюсе, который транслировался на странице офиса президента в Facebook.

По его словам, в «нормандском» формате «идет пробуксовка», поэтому необходимо, чтобы к переговорам присоединились другие участники.

«Действительно, это может быть другой формат, чтобы не ломать договоренности внутри «нормандского», это может быть еще один параллельный формат», — сказал глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что количество форматов не изменит качества, потому что «если РФ захочет закончить войну, она ее закончит, несмотря на количество дополнительных стран и форматов».

5 июля Луганская и Донецкая народные республики предложили провести встречу в нормандском формате с участием Германии, России, Франции, Украины на уровне политдиректоров с представителями республик Донбасса, а также США.