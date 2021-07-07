Лавров констатировал ухудшение обстановки в Афганистане

Обязательства России по ОДКБ остаются в силе даже при ухудшении обстановки в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».

«Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе», — сказал он.

По словам министра, секретариат организации уже посетил приграничный район, чтобы оценить ситуацию.

Лавров отметил, что обстановка обостряется в том числе из-за вывода американских войск, которые не протяжении длительного времени способствовали стабилизации в регионе.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты вывели из Афганистана более 90% своего военного контингента.

В 2020 году США и движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.