Россия ожидает, что Запад скорректирует свою позицию по Сирии

РФ рассчитывает, что коллективный Запад скорректирует свою позицию по Сирии. Об этом сообщил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что на так называемом коллективном Западе примут решение о корректировке своей позиции по Сирии в пользу большей гуманитарной составляющей, социально-экономической направленности», — уточнил он.

Как подчеркнул Лаврентьев, президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден по итогам саммита в Женеве поручили экспертам провести консультации по вопросам, стоящим на повестке дня. Речь шла также и о Сирии.

«Прошедший саммит двух президентов в Женеве был достаточно конструктивным и обнадеживающим», — добавил спецпредставитель главы государства по Сирии.

Ранее российских детей из сирийского лагеря беженцев вернули домой. В данный момент 23 ребенка проходят медицинское обследование, им будет оказана помощь.